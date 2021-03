In Spaichingen (Kreis Tuttlingen) ist am Montag eine 88-jährige Frau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Bereits am vergangenen Donnerstag war es auf derselben Straße nur wenige hundert Meter entfernt zu einem Verkehrsunfall mit zwei Kindern gekommen. Ein neunjähriges Mädchen ist nun an seinen Verletzungen gestorben. Laut Polizei hat bei den beiden Unfällen vermutlich die tief stehende Sonne eine Rolle gespielt.