In einem Gewerbegebäude in Neuenburg am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist in der Nacht auf Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Das teilte die Polizei mit. Der Fahrzeugbetrieb für Lastwagen habe bereits voll gebrannt, als die Feuerwehr eingetroffen sei. Das Gebäude sei unbewohnt, Verletzte seien nicht zu erwarten, sagte ein Polizeisprecher. Das Gebäude brannte auch am frühen Morgen noch, die Löscharbeiten dauerten an, heißt es. Verkehrsbehinderungen auf der A5 seien möglich. Die Brandursache ist noch unklar.