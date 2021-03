Das Pharmaunternehmen Roche in Deutschland hatte 2020 einen Umsatz von 3,06 Milliarden Euro. Nach eigenen Angaben blickt Roche auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück. Vor allem in den Sparten Pharma und Diagnostics ist der Umsatz mit 13 Prozent gestiegen. Das liegt laut Roche vor allem an seinen zehn Corona-Tests. Die kann Roche nun um einen Selbst-Test erweitern, für den das Unternehmen in Deutschland eine Sonderzulassung erhalten hat. Bei dem Test kann sich jeder selbst eine Probe aus dem vorderen Bereich der Nase entnehmen. Das Ergebnis soll nach 15 Minuten vorliegen. Ab kommender Woche sollen die Selbsttests in Apotheken erhältlich sein.