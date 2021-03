Die 7-Tage-Inzidenz des Kreises Rottweil liegt inzwischen bei 123. Das ist der zweithöchste Wert im Land Baden-Württemberg. Echte Hotspots gibt es keine. Kleinere Ausbrüche in Heimen, in einem Krankenhaus und in Familien haben zu dem Anstieg der Fallzahlen geführt. Beinahe jeder fünfte Fall geht auf eine der neueren Virusmutationen zurück. In den betroffenen Heimen gibt es nun zusätzliche Kontaktbeschränkungen und Tests. Ob wieder eine nächtliche Ausgangsperre verhängt wird, ist noch in Abstimmung, heißt es aus dem Landratsam Rottweil.