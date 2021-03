per Mail teilen

Die Defibrillator-Drohne, die zwei Waldshuter Schülern entwickelt haben, hat beim Wettbewerb "Jugend forscht“ den Regionalentscheid gewonnen. Die Schüler treten als nächstes beim Landeswettbewerb an. Die Schüler des Technischen Gymnasiums in Waldshut haben eine Drohne entwickelt, an der ein Defibrillator angebracht ist. Sie soll bei Herzinfarkten im ländlichen Raum eingesetzt werden, wenn weite Wege eine schnelle Erste Hilfe erschweren.