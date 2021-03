In Freiburg verhandelt das Landgericht wegen bandenmäßigen Drogenhandels in einer Haftanstalt und wegen Bestechlichkeit. Angeklagt sind drei Männer sowie eine Justizvollzugsbeamtin. Zwei Angeklagte waren Mitte 2018 in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Freiburg in Haft. Der Anklage zufolge sollen sie den Plan entwickelt haben, Drogenhandel zu betreiben und sich so eine dauerhafte Einnahmequelle zu verschaffen. Ein dritter Angeklagter soll Betäubungsmittel und Handys außerhalb der JVA angekauft und die Waren an die Justizvollzugsbeamtin übergeben haben. Pro Lieferung sei ihr ein Lohn von 1.000 bis 1.500 Euro in Aussicht gestellt worden.