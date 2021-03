Der Regionalverband Südlicher Oberrhein will die Endlagersuche für hochradioaktive Abfälle kritisch begleiten. Einer ersten geologischen Prüfung zufolge kommen große Teile der Region Südlicher Oberrhein als Endlager für Atommüll in Frage. Sowohl die Stadt Freiburg als auch die Landkreise in der Region befinden sich im Suchraum. Hauptsächlich geht es um Bereiche der Vorbergzone und des Schwarzwaldes mit ihrem kristallinen Wirtsgestein. Dieses scheint für die sichere Lagerung von Atommüll für mindestens eine Million Jahre geeignet. Mit den Landkreisen der Region habe man nun einen engen Austausch vereinbart, so Verbandsdirektor Christian Dusch. Ziel ist eine effektive Interessenswahrnehmung im weiteren Verfahren der Endlagersuche.