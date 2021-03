Die Siegesserie des EHC Freiburg in der Deutschen Eishockey Liga 2 geht weiter. Am Freitagabend gewannen die Wölfe bereits ihr neuntes Spiel in Folge. Das Team von Trainer Peter Russell besiegte den EV Landshut mit 5:4. Freiburg bleibt in der Tabelle auf Rang drei. Für Stürmer Nikolas Linsenmaier war es ein besonderes Spiel. Er bestritt seine 500. Partie für den EHC Freiburg. Das haben vor ihm nur fünf Spieler geschafft. Am Sonntag müssen die Wölfe bei den Löwen Frankfurt antreten.