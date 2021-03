In Weil am Rhein werden die Tempo 30-Zonen ausgeweitet. Damit wird eine weitere Stufe des Lärmaktionsplans umgesetzt, der im vergangenen Sommer vom Gemeinderat beschlossen worden ist. Eine geplante Temporeduzierung auf der zollfreien Straße auf 70 km/h hat das Freiburger Regierungspräsidium allerdings abgelehnt. Stattdessen soll noch in diesem Jahr ein Straßenbelag aufgetragen werden, der nicht so viel Lärm verursacht.