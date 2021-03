per Mail teilen

Das phaenovum Schülerforschungszentrum in Lörrach ist beim Regionalwettbewerb "Jugend forscht“ am 25. und 26. Februar wieder außerordentlich erfolgreich gewesen. Die Jungforscher aus dem Dreiländereck konnten elf Regionalsiege für sich verbuchen. Dazu kamen fünf zweite und zwei dritte Plätze sowie zwei Sonderpreise, zum Beispiel in den Bereichen Physik, Chemie und Biologie. 20 der 22 vorgestellten phaenovum-Projekte wurden ausgezeichnet. Pandemie-bedingt musste der Wettbewerb „online“ ausgetragen werden. Die jungen Forscherinnen und Forscher hatten sich im Lockdown intensiv auf die virtuelle Präsentation vorbereitet.