Das Präsidium des Badischen Weinbauverbandes hat sich entschieden, die Wahlen der Bereichsweinprinzessinnen in diesem Jahr aufgrund der weiterhin bestehenden Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen auszusetzen. Wie es in einer Mitteilung heißt, werden die für April angesetzten Wahlen nicht stattfinden. An der Wahl einer Badischen Weinkönigin hält der Weinbauverband hingegen fest. Sie soll im Juni in Freiburg stattfinden.