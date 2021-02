Die Festnahme eines Mannes Anfang Februar in einer Apotheke im Freiburger Hauptbahnhof führte die Polizei zu einem mutmaßlichen Rezeptfälscher. Am Donnerstag wurde dessen Wohnung in Titisee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) durchsucht. Neben gefälschten Rezepten und einer kleinen Menge an Betäubungsmitteln, wurden auch weitere verschreibungspflichtige Medikamente bei der Überprüfung gefunden. Die Bundespolizei beschlagnahmte einen Computer, Mobiltelefone und zahlreiche Speichermedien. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Auf die Spur des mutmaßlichen Fälschers kamen die Beamten durch die Festnahme im Freiburger Hauptbahnhof. In der dortigen Apotheke hatte ein Mann versucht ein gefälschtes Rezept für verschreibungspflichtige Arzneimittel einzulösen.