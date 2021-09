IHK stellt Export-Rückgang fest

Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr im Bereich der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee zu einem Rückgang der Exporte geführt. Die Region war nach Angaben der IHK jedoch nicht so stark betroffen, wie das Land. Dabei hat sich die Pandemie in den einzelnen Regionen der IHK unterschiedlich ausgewirkt: Leidtragende waren vor allem die Betriebe in den Landkreisen Lörrach und Konstanz, im verarbeitenden Gewerbe im Landkreis Lörrach wurden rund elf Prozent und in Konstanz fast fünf Prozent weniger Umsatz im Ausland erzielt, als im Jahr zuvor. Im Landkreis Lörrach konnte zeitgleich die Exportquote noch erhöht werden. Gegen den Trend entwickelten sich die Betriebe im Landkreis Waldshut, hier wuchs der Umsatz im Ausland, insgesamt bestehe hier jedoch noch Potential die Exportquote zu verbessern, so die IHK Hochrhein Bodensee.