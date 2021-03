Für die Entwicklung des Gebietes rund um das ehemalige Atomkraftwerk Fessenheim soll eine sogenannte Machbarkeitsstudie erarbeitet werden. Der trinationale Universitätsverbund EUCOR hat dafür 800.000 Euro zur Verfügung gestellt bekommen. Die Machbarkeitsstudie soll mitunter konkrete Investitionsoptionen aufzeigen, wie aus dem Standort Fessenheim, aber auch in der umliegenden Oberrheingegend eine Wirtschaftsregion entstehen könnte. So soll das Gebiet mit einer nachhaltigen Perspektive für Innovation und Beschäftigung attraktiv für Firmen gemacht werden. Die Machbarkeitsstudie soll auch die Entwicklung von Ideen fördern, die das große Ganze im Blick haben, heißt es in einer Stellungnahme von EUCOR. Für die Studie bekommt der trinationale Universitätsverbund finanzielle Unterstützung aus Frankreich und Deutschland. An EUCOR sind insgesamt fünf Universitäten am Oberrhein beteiligt – neben Basel und Freiburg unter anderem auch Karlsruhe.