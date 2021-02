per Mail teilen

Im Waldshuter Impfzentrum werden von heute an mehr als 1.800 neue Impftermine vergeben. Grund ist eine Lieferung einer größeren Menge von AnstraZeneca-Impfstoff. Mit diesem werden derzeit Menschen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren geimpft, die im medizinischen Bereich, in der Pflege oder in Schulen und Kindergärten tätig sind. Für die Impfung ist eine Bescheinigung des Arbeitgebers notwendig. Für über 80-Jährige läuft die Impfung parallel weiter.