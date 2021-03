per Mail teilen

Das Erscheinungsbild des Schwarzwalds wird sich in den kommenden Jahren deutlich verändern. Das sagte der Leiter des Nationalparks Schwarzwald Thomas Waldenspuhl im Vorfeld des Waldzustandsberichts, den das Bundeslandwirtschaftsministerium am Mittwoch vorstellt. Traditionelle Baumarten wie etwa die Fichte gingen demnach verloren. Normalerweise bestimmen hohe Niederschläge, vor allem im Winter, und geringe Temperaturschwankungen das Klima dieses Naturraumes. Trockenheit und Käferbefall haben dem Schwarzwald in den vergangenen Jahren allerdings stark zugesetzt. Ganze Waldstücke sind infolge des Klimawandels bereits abgestorben.