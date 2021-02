Die Stadt Freiburg hat 71.000 kostenlose Corona-Schnelltests für Kindertagesstätten und Schulen erhalten. In den Kitas wurden die Tests bereits eingesetzt. 18.000 dieser Testkits sollen bis Mittwochmorgen an städtische und private Kitas ausgeliefert werden. Mitarbeiter können sich freiwillig zwei Mal in der Woche testen lassen. Anfang kommender Woche sollen die Schulen beliefert werden. Die Stadt Freiburg biete eine koordinierte Teststrategie, um die Menschen, die sich um die Kinder und Jugendlichen kümmern, besser zu schützen. Reguläre Öffnung der Kitas, die Schulen bieten mehr Präsenzunterricht, so Bürgermeister Ulrich von Kirchbach. Die Öffnung könne mit den Tests verantwortungsvoll begleitet werden, hieß es weiter.