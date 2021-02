Mit einer gemeinsamen Task Force wollen Deutschland und Frankreich sicherstellen, dass es trotz der angespannten Infektionslage in Teilen Frankreichs keine erneuten Grenzschließungen geben wird. Hintergrund ist die starke Ausbreitung der südafrikanische Virus-Variante in der Region Moselle. Die neue Task Force soll notwendige Maßnahmen jetzt besser abstimmen. An der ersten Videokonferenz der Task Force nahm auch der Präsident der Region Grand Est Jean Rottner teil. Für den Fall, dass Frankreich zum Hochinzidenzgebiet erklärt werden sollte, haben mittlerweile alle Landkreise in Südbaden eine Allgemeinverfügung erlassen. Sie soll Grenzgängern, Personen, die Angehörige besuchen wollen und Mitarbeitern von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten die Einreise erleichtern.