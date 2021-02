Der Ortenauer Landrat Frank Scherer hat Mitglieder des Kreistags für Indiskretionen scharf kritisiert. Vor der nicht-öffentlichen Sitzung des Krankenhausausschusses am Dienstag waren Unterlagen an die Öffentlichkeit geraten. Scherer spricht von einer rechtswidrigen Weitergabe von Vorlagen. Mindestens ein Mitglied des Kreistags habe schwer gegen die Verschwiegenheitspflicht verstoßen. In dieser Dimension sei das ein historisches Novum in der Ortenauer Kreispolitik. Die Täterin oder der Täter könnten allerdings nicht so sicher ermittelt werden, dass es zu Sanktionen reiche. Indiskretionen wie diese würden die demokratischen Grundsätze verletzen. In der nicht-öffentlichen Sitzung ging es darum, dass das Ortenau-Klinikum möglicherweise eine neue Rechtsform bekommen soll.