Bei der Verschickung von Briefwahlunterlagen ist es in Baden-Württemberg zu einer Panne gekommen. Auch in einigen Gemeinden in Südbaden sind Unterlagen mehrfach an einzelne Wählerinnen und Wähler verschickt worden. Baden-Württembergs Landeswahlleiterin Cornelia Nesch bestätigte dem SWR die Panne. Es solle sich um ein größeres Problem handeln, das in mehreren der insgesamt 70 Wahlkreisen im Land aufgetreten sein soll. In der Stadt Bad Krozingen zum Beispiel seien bislang mehr als 90 Fälle bekannt. Das Innenministerium hat nach Bekanntwerden der Panne alle 1.101 Gemeinden im Land angeschrieben. Grund für die Panne sei ein technisches Problem beim Ausdrucken der Unterlagen. Über die personalisierten Wahlscheinnummern sei die Rückverfolgung einfach und das Problem daher gut zu lösen, so Landeswahlleiterin Nesch. Auswirkungen auf das Wahlergebnis werde die Panne nicht haben.