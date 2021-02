per Mail teilen

In Villingen-Schwenningen hat ein 27-Jähriger seine eigene Geiselnahme mitsamt Erpressung inszeniert und damit einen Einsatz einer Spezialeinheit der Polizei ausgelöst. Seine 40-jährige Freundin hatte laut Staatsanwaltschaft Bilder auf ihr Handy geschickt bekommen, auf denen ihr Freund offensichtlich verletzt und misshandelt aussah. In einer Textnachricht war ihr gleichzeitig mitgeteilt worden, ihr Freund sei als Geisel genommen worden, sie müsse Lösegeld zahlen. Die Frau alarmierte die Polizei. Die machte als Tatort eine Wohnung aus und fand dort das angebliche Opfer und weitere Personen. Der 27-Jährige wollte mit der Inszenierung offenbar an Geld seiner Freundin kommen.