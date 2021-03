An der Elz in Waldkirch sollen acht größere Bäume und rund 200 verschiedene Sträucher gepflanzt werden. Das Regierungspräsidium Freiburg plant gemeinsam mit den Naturschutzverbänden BUND und Naturschutzbund eine entsprechende Pflanzaktion. Im Rahmen der Umbauarbeiten an der Elztalbahn mussten zahlreiche Bäume am Ufer im Stadtbereich von Waldkirch gefällt werden. Diese sollen nun ersetzt werden. Die Naturschutzverbände haben sich bereit erklärt die weitere Pflege der Neupflanzungen zu übernehmen. Außerdem kündigten sie an, auch in den nächsten Jahren mit ähnlichen Projekten an der Elz zusammen zu arbeiten.