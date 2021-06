per Mail teilen

In Lörrach hat es am Montagabend in einer Auto-Werkstatt gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf angrenzende Wohnungen verhindern. Zum jetzigen Stand scheint eine technische Ursache wahrscheinlich. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich.