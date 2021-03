Der Freiburger Ökonom Lars Feld scheidet Ende Februar aus dem Kreis der "Wirtschaftsweisen" aus. Das melden mehrere Medien. Feld gehört dem fünfköpfige Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung seit 2011 an. Seit März vergangenen Jahres ist er dessen Vorsitzender. In der Regel endet die Amtszeit eines Mitglieds des Expertenrats nach zwei Perioden - dies ist bei Feld der Fall. Eine weitere Amtszeit soll die SPD verhindert haben. Die Union habe an Feld festhalten wollen, heißt es. Eine Entscheidung über seine Nachfolge ist noch nicht gefallen. Feld ist Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg und Leiter des dortigen Walter-Eucken-Instituts.