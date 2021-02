Bei Temperaturen um die 18 Grad hat es die Menschen in Südbaden am Samstag hinaus in die Sonne gezogen. Im Schwarzwald waren bereits erste Cabriofahrer unterwegs, Eisdielen öffneten, in Freiburg waren viele Mountainbiker unterwegs, und Spaziergänger strömten zu den Triberger Wasserfällen. Am Sonntag sind knapp 20 Grad möglich, so der Deutsche Wetterdienst. Der Höhepunkt der Wärmephase soll am Montag oder Dienstag erreicht werden. Dann könnte die 20- Grad-Marke häufiger durchbrochen werden.