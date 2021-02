Drei Wochen nach dem Erdrutsch in einem Schopfheimer Wohngebiet sollen in den nächsten Tagen die Sicherungsarbeiten am Hang beginnen. Eines der vier Häuser, die nach den starken Regenfällen und dem dadurch ausgelösten Erdrutsch evakuiert worden waren, darf noch immer nicht bewohnt werden. Zu Beginn dieser Woche soll eine Spezialtiefbaufirma aus Titisee-Neustadt nun mit der Hangsicherung beginnen – in Form einer Bodenvernagelung mit viel Beton. Für die Bauarbeiten musste zuerst eine Baustraße errichtet werden. Laut Geoingenieur Bernd Mannsbart war das im aufgeweichten Lehmboden, auf dem sich schwere Baumaschinen bewegen sollen, gar nicht so einfach.