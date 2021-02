Nahezu die Hälfte aller Kredite wurde für den Kauf oder Bau von Immobilien verwendet, rund 1,2 Milliarden Euro hat die Sparkasse hierfür im vergangenen Jahr zugesagt. Insgesamt stieg das Kreditvolumen der Sparkasse um 4,2 Prozent an. Und auch die Kundeneinlagen wuchsen. Hier verzeichnete die Sparkasse Hochrhein ein Plus von 4,5 Prozentpunkten, die privaten Sparkassen-Kunden haben hier 1,7 Milliarden Euro auf der hohen Kante. Die Zahl der Giro-Konten stieg ebenfalls leicht an, stark zugenommen hat – bedingt durch die Pandemie – das Onlinebanking und kontaktloses Zahlen, so die Sparkasse bei ihrer Jahresbilanz.