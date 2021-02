per Mail teilen

Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen in den Kreisen Lörrach und Schwarzwald-Baar sind aufgehoben worden. Ebenso die erweiterte Maskenpflicht. Das teilten die Landratsämter mit. In beiden Kreisen lag der Sieben-Tage-Inzidenzwert drei Tage in Folge unter 50.