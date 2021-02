per Mail teilen

Die SPD-Stadtratsfraktion setzt sich in Rheinfelden für eine Pferdesteuer ein, um die kommunalen Finanzen aufzubessern. Hundebesitzer müssten schließlich auch Hundesteuer zahlen, so die SPD-Fraktion. Zudem würden die Reiter mit ihren Pferden Schäden auf den Wegen anrichten, die auf Kosten der Kommune und des Forsts beseitigt werden müssten. Die SPD-Stadtratsfraktion schlägt daher eine Pferdesteuer von bis zu 200 Euro pro Jahr vor. Zu zahlen hätten sie allerdings nur Halter von Freizeitpferden. Die Stadtverwaltung hat den Vorschlag bislang abgelehnt. Und auch die Pferdebesitzer und Kurt Vollmer vom Pony- und Pferdeverein sind dagegen (Audio). In Baden-Württemberg gibt es bislang nirgendwo eine Pferdesteuer.