Mehrere Jahre lang soll der Mann von Deustchland aus zusammen mit zwei Komplizen Elektrogeräte und digitale Hardware, unter anderem Laptops, im Netz angeboten und verkauft haben. Die Kunden hätten die gekaufte Ware jedoch niemals erhalten, so die Polizei. Rund 50 solcher Betrugsfälle konnten dem Beschuldigten nachgewiesen werden. Daher gab es bereits im Jahr 2014 ein Gerichtsverfahren, zu dem der 49-jährige Deutsche nicht erschienen war. Er war abgetaucht und wurde per internationalem Haftbefehl gesucht. Nun konnte er in der Schweiz festgenommen und am Autobahnübergang Weil

am Rhein der Bundespolizei übergeben werden.