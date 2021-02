per Mail teilen

In Zell im Wiesental im Kreis Lörrach hat es in der Nacht einen Feuerwehreinsatz gegeben. Ein Anwohner hatte ein Gasleck gemeldet. Der Grund für den Geruch…war aber Schnapsentsorgung.

Früher hat man so manches selbst gemacht, zum Beispiel auch Schnaps. Öfters mal 70prozentigen…nicht der Geschmack eines jeden und eventuell nur unter Lebensgefahr trinkbar. Deshalb hatte ein Mann beschlossen, die 30 Jahre alten Restvorräte seines Vaters zu entsorgen. Er kippte den Schnaps in das Waschbecken. Leider, farblich nicht erkennbar, waren auch zwei Flaschen mit Mofabenzin darunter…- und die verursachten den Geruch, der von einem Nachbarn mit Gas verwechselt wurde. Die Feuerwehren aus Schopfheim und Zell mussten deswegen in der Nacht anrücken, konnten, da niemand verletzt und nix passiert war, aber nach der Klärung wieder nach Hause.