In Spaichingen (Kreis Tuttlingen) ist Mittwochvormittag ein Gleitschirmflieger in einer Baumkrone gelandet und in 25 Metern Höhe hängen geblieben. Nachdem er sich selbst gesichert hatte, verständigte er den Rettungsdienst. Die Bergwacht übernahm die Rettungsaktion und konnte den 26-Jährigen unverletzt aus dem Bauwipfel bergen.