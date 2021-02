Die Vereinigung Badischer Unternehmerverbände hat eine ehrenamtliche Initiative für Corona-Schnelltests ins Leben gerufen. Demnach wollen die Unternehmer von kommender Woche an in Freiburg zunächst 1.000 kostenlose Schnelltests zur Verfügung stellen. Die Unternehmer sind schneller als Gesundheitsminister Spahn. Er will allen Bürgern ab 1. März kostenlose Tests anbieten. „Tests für Freiburg“ heißt die Aktion hier. Erzieher, Lehrer und Senioren sollen zum Zuge kommen. Die Tests werden in Kindergärten, Schulen und in einem Restaurant am Münsterplatz angeboten. Benötigt wird vorab ein Termin. Die Vereinigung Badischer Unternehmerverbände kritisiert Verwaltung und Regierung in der Corona-Bekämpfung. Es müsse endlich ein entschlossenes und wirksames Handeln her. Es sei überfällig, die gesamte Bevölkerung mit kostenlosen Schnelltests zu versorgen, hieß es weiter.