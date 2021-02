Die Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein hat eine gemischte Bilanz zum Jahresbeginn 2021 gezogen. Während sich pessimistische Prognosen für einige Branchen nicht bewahrheitet hätten, sei die Stimmung bei anderen Wirtschaftszweigen im Keller. "Lichtblicke in der Industrie, dunkle Wolken beim Gastgewerbe und Einzelhandel.“ So ist die Überschrift beim neuen regionalen Konjunkturbericht der IHK für den Beginn dieses Jahres. Demnach verzeichnen vor allem das Baugewerbe und Teile der Industrie am Oberrhein wieder einen steigenden Auftragseingang. Hingegen sei die Stimmung im Gastgewerbe im Keller – und auch Teilen des Einzelhandels und der Dienstleistungswirtschaft gehe es nach wie vor schlecht. Laut IHK erwartet fast die Hälfte der Unternehmen am Oberrhein für dieses Jahr, dass sie nicht zu ihrer gewohnten Geschäftstätigkeit zurückkehren können – oder sie können den Zeitpunkt dafür schlicht nicht einschätzen.