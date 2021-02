Speziell ausgebildete Polizeihunde sollen künftig auch in Südbaden verstecktes Bargeld erschnüffeln. Laut Polizei nehmen mehrere Tiere an einem entsprechenden Pilotprojekt teil. Auch Hunde der Polizeipräsidien Freiburg und Offenburg waren nach Informationen der Deutschen Presseagentur bei dem Lehrgang dabei. Sie gelten jetzt ganz offiziell als "Banknotenspürhunde". Die Tiere sollen die Polizei künftig bei Razzien oder Wohnungsdurchsuchungen unterstützen - und mit ihren feinen Nasen verstecktes Bargeld aufspüren. Sie waren zuvor bereits als Rauschgiftspürhunde ausgebildet worden. Zunächst läuft jetzt eine einjährige Pilotphase; danach will die Polizei entscheiden, ob "Banknotenspürhunde" künftig in allen regionalen Polizeipräsidien eingesetzt werden.