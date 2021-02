Im Prozess gegen Yves R. aus Oppenau vor dem Offenburger Landgericht werden am Dienstag die Plädoyers erwartet. Der mehrfach vorbestrafte 32-jährige Mann ist wegen Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Er hatte illegal in einer Gartenhütte in Oppenau gelebt und dort bei einer Polizeikontrolle im Sommer vergangenen Jahres vier Beamte entwaffnet. Mit ihren Dienstwaffen war er dann in den Schwarzwald geflohen und fünf Tage lang nicht auffindbar gewesen. Zum Prozessauftakt Mitte Januar hatte er ein Geständnis abgelegt. Am Montag hatten vor Gericht Freunde und Verwandte von Yves R. ausgesagt. Sie beschrieben ihn als gutmütig und hilfsbereit. Neben den Plädoyers soll es am Dienstag auch um ein psychiatrisches Gutachten über den Angeklagten gehen. Das Urteil könnte am Freitag fallen.