Vor dem Offenburger Landgericht geht am Montag der Prozess gegen den 32-jährigen Yves R. aus Oppenau weiter. Er hatte im Sommer mehrere Polizisten entwaffnet und sich dann tagelang im Wald versteckt. Am Freitag könnte ein Urteil fallen. Yves R. ist wegen Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung angeklagt, außerdem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Er hat die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft weitestgehend eingeräumt. Im Prozess sind bisher vor allem Polizisten als Zeugen gehört worden. Nun sollen Menschen aus dem Umfeld des Angeklagten zu Wort kommen. Außerdem steht der Bericht eines psychiatrischen Gutachters aus. Yves R. war im Juli vergangenen Jahres in einer Waldhütte von Polizisten kontrolliert worden. Mithilfe einer Schreckschusswaffe soll er vier Beamte entwaffnet haben. Seine Flucht endete nach fünf Tage mit einer Festnahme durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei. R. Ein Beamter soll dabei mit einem Beil verletzt haben.