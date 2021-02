In Rheinhausen (Kreis Emmendingen) hat sich ein 15-Jähriger am Sonntagabend bei einer Gasverpuffung schwere Verbrennungen zugezogen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. Gegen 21 Uhr wollte der Jugendliche in der Scheune neben dem Wohnhaus duschen. Dort hatte die Familie ein provisorisches Bad eingerichtet, weil die Heizung im Wohnhaus nicht funktionierte. Als der 15-Jährige einen gasbetriebenen Heizstrahler nutzen wollte, kam es zu einer Verpuffung, bei der anschließend ein Feuer ausbrach. Der Scheunenanbau wurde zerstört. Die Flammen griffen auch auf das Wohnhaus über. Der Jugendliche zog sich schwere Brandverletzungen zu, schwebt aber laut Polizei nicht in Lebensgefahr.