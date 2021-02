Der Nollinger Bergtunnel an der A861 bei Rheinfelden (Kreis Lörrach) wird von Montag an bis einschließlich Freitag nachts gesperrt. Die Sperrung wegen Reparaturarbeiten beginnt jeweils gegen 19 Uhr und endet morgens um 6 Uhr. Mit Rücksicht auf die Autofahrer lässt die Autobahn GmbH die Reparaturarbeiten im Nollinger Bergtunnel an der A861 allerdings nachts durchführen: Defekte Schächte, die sich mitten auf der Tunnelfahrbahn befinden, müssen erneuert werden. Der Verkehr wird während der Sperrung in der Nacht auf der B316 über Degerfelden umgeleitet.