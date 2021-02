Die Grenzen in Europa sind im Frühjahr vergangenen Jahres zu spät geschlossen worden, um das Coronavirus nachhaltig aufzuhalten. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher der ETH Zürich am Standort Basel in einer jetzt veröffentlichten Studie. Die EU hatte die Grenzen am 17. März 2020 geschlossen. Doch bereits am 8. März sei die Zahl lokaler Ansteckungen in Europa etwa genauso hoch gewesen wie die infizierter Reisender aus dem Ausland. Nur bei gleichzeitig drastischen Kontaktbeschränkungen im Land hätten die späten Grenzschließungen das Virus bremsen können. Die Wissenschaftler hatten die Ausbreitung des Erregers anhand sequenzierter Virus-Genome aus 19 europäischen Ländern und der Provinz Hubei in China untersucht. Eine frühe Abschottung des Ausgangsortes einer Pandemie sei extrem wichtig, um eine weltweite Virus-Verbreitung zu verhindern.