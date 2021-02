per Mail teilen

In einem Haus in Zimmern-Horgen (Landkreis Rottweil) hat die Polizei am frühen Samstagabend eine illegale Hochzeitsfeier aufgelöst. 16 Erwachsene und mehrere Kinder aus verschiedenen Haushalten hatten dort zusammen gefeiert. Nach der aktuell gültigen Corona-Verordnung ist das nicht erlaubt. Die Partymacher müssen laut Polizeipräsidium Konstanz nun mit einem saftigen Bußgeld rechnen.