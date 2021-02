per Mail teilen

In Titisee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) musste die Polizei am Samstagabend bei frostigen Temperaturen einen 66-jährigen Mann von seinem Balkon befreien. Er war nach dem Verabschieden unbemerkt zum Rauchen nach draußen gegangen, als sein Sohn ihn versehentlich aussperrte. Nachbarn hörten die Hilferufe. Die Polizei warf zunächst eine Wolldecke in den zweiten Stock des Mehrfamilienhauses und organisierte dann einen Zweitschlüssel bei Angehörigen im Ort.