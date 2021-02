per Mail teilen

Der Fahrer des am Freitagabend umgestürzten Tanklastwagens stand unter Alkoholeinfluss. Das teilte die Polizei mit. Der mit einer ätzenden Flüssigkeit beladene Lastwagen kippte bei der Rollenden Landstraße in Freiburg um. Ein Teil der Flüssigkeit lief aus. Die Herstellerfirma und die Feuerwehr entsorgen zur Stunde das ausgelaufene Material und die restliche Ladung. Die Bergung werde sich dann bis Samstagmittag hinziehen, hieß es. Bei dem 51-jährigen Fahrer wurde etwa 1 Promille Alkohol im Blut festgestellt. Er wurde bei dem Unfall verletzt und in eine Klinik gebracht.