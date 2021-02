per Mail teilen

Die Offenburger Polizei hat am Freitagabend zwei Männer festgenommen. Vorausgegangen war eine Verfolgungsjagd mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber. Eine dritte Person konnte fliehen. Das Trio hatte zuvor in Ringsheim (Ortenaukreis) getankt und war dann ohne zu zahlen davongefahren. Erst ein Unfall mit zwei Wagen im Stadtgebiet von Offenburg, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde, stoppte die Flucht des Pkws. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf die Insassen des Fluchtautos geben können.