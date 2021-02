per Mail teilen

Auf einem Gelände in Sölden (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind am Freitag insgesamt drei tote Schafe entdeckt worden. Passanten hatten die Polizei alarmiert. Es handelt sich offenbar um ein Mutterschaf sowie zwei Lämmer. Nach Polizeiangaben werde die Todesursache untersucht und auch, ob ein möglicher Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorliegt. Die übrigen Schafe wurden nach Anordnung der Polizei durch den Besitzer in den Stall gebracht.