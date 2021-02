Die Stadt Kehl (Ortenaukreis) will ab dem kommenden Donnerstag kostenlose Corona-Schnelltests für Bürgerinnen und Bürger sowie alle Grenzpendler anbieten. Sie sollen in der Stadthalle von geschultem Personal vorgenommen werden. Wenn Schulen und Kindergärten wieder öffnen und sich gleichzeitig die Virusmutationen ausbreiten würden, werde der Bedarf an Corona-Schnelltests sprunghaft zu nehmen, meint Kehls Oberbürgermeister Toni Vetrano. Bei einer Blitzumfrage von Stadt und Wirtschaftsförderung hätten vier größere Betriebe Testbedarf für 550 Grenzpendler angemeldet. Auf Kosten der Stadt und unter Regie der Feuerwehr sollen die Testkapazitäten ausgebaut werden. Auch Straßburg will ein zusätzliches Testzentrum im Rheinhafenviertel einrichten, falls es zu verschärften Grenzregelungen kommen sollte.