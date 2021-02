per Mail teilen

Das Heimspiel der Bundesliga-Frauenmannschaft des SC Freiburg gegen den SC Sand am Sonntag ist abgesagt worden. Grund sind die eisigen Temperaturen. Nach Angaben des DFB seien die Rasenflächen in mehreren Stadien nicht bespielbar. Daher fallen auch andere Begegnungen in der Frauen-Fußballbundesliga aus. Nachholtermine stehen noch nicht fest.