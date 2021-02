Die neuen Impftermine im Kreisimpfzentrum des Landkreises Waldshut gibt es laut Landratsamt erst wieder im März. Die Nachfrage sei groß und der Impfstoff knapp, so das Landratsamt. In Waldshut wurden Freitagmorgen nach Wochen erstmals wieder Termine vergeben: Die 660 neue Termine waren in nur einer Stunde alle weg. Am 5. März werden voraussichtlich weitere Termine freigeschaltet. Pro Woche stehen dem Kreisimpfzentrum nach Angaben des Landratsamtes Impfdosen für 585 Menschen zur Verfügung. 70 Prozent würden an ältere Menschen gehen. 30 Prozent an die Mitarbeiter in medizinischen Einrichtungen. Sobald mehr Impfstoff zur Verfügung steht, würde die Kapazität sofort hochgefahren, so das Landratsamt.