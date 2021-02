Nachdem Deutschland von Sonntag an zu den Nachbarländern Tschechien und Österreich Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen plant, ist die Grenzregion am Oberrhein in Sorge. Auch Ministerpräsident Kretschmann hatte Grenzkontrollen zu Frankreich jüngst nicht mehr ausgeschlossen. Die Straßburger Bürgermeisterin Jeanne Barseghian warnte eindringlich vor einer Situation wie im Frühjahr. Die damaligen Grenzschließungen seien der Bevölkerung noch in schmerzhafter Erinnerung. Auch der Oberrheinrat übt Kritik: Die geschlossenen Grenzen im vergangenen Jahr hätten massive Auswirkungen auf den Alltag links und rechts des Rheins gehabt, so Präsident Christian von Wartburg. Er fordert, dass die Pandemie grenzübergreifend bekämpft werde. Man dürfe nicht in nationale Reflexe verfallen.