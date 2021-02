per Mail teilen

Die grenzüberschreitende Corona-Warn-App soll am 10. März starten. Das hat die Waldshuter SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter mitgeteilt. Die Bemühungen stünden kurz vor dem Abschluss, so die Abgeordnete. Seit fast einem Jahr wird eine Verknüpfung der Warn-App in den beiden Ländern gefordert. Damit würden Familien, Pendler, Touristen oder Einkaufskunden automatisch gewarnt, wenn sie im jeweils anderen Land Kontakt mit einem Corona-infizierten Menschen hatten.